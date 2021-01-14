Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne в связи с высказыванием гостя эфира, журналиста Вячеслава Пиховшека, о необходимости защиты русскоязычного населения страны. Об этом сообщила 14 января пресс-служба Нацсовета

В регуляторе пояснили, что речь идет о программе «Эпицентр украинской политики», транслировавшейся в эфире 4 января. Гостем программы был заслуженный журналист Украины, телеведущий, аналитик Вячеслав Пиховшек.

«Высказывания В. Пиховшека имеют признаки непосредственных и опосредованных призывов к ненависти и нетерпимости, разжигание межнациональной розни, в частности за призывы к созданию не правовым способом социальных и общественных организаций по признакам агрессивного противопоставления («убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги») «русскоязычного общества» всем другим социальным и языковым группам, которые проживают в Украине», — заявили в Нацсовете.

В регуляторе усмотрели в данной передаче нарушения части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации». На Украине журналисты обратились к Зеленскому

Отмечается, что ведущая и сотрудники телеканала не прервали гостя и не выразили альтернативную точку зрения.

Представители Нацсовета планируют обратиться в Комиссию по журналистской этике и к языковому омбудсмену с просьбой предоставить выводы относительно соблюдения в указанной передаче стандартов журналистской этики, а также требований действующего законодательства Украины.