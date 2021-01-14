Решение правительства о запуске государственного регулирования цен на рынке топлива, принятое в связи с необходимостью снижения тарифов на газ для населения, вызвало обеспокоенность у Международного валютного фонда (МВФ), рассказал министр финансов страны Сергей Марченко 14 января в интервью Радио НВ

По его словам, украинские власти проводят консультации с МВФ, в рамках которых пытаются объясняют суть инициативы по снижению стоимости газа для украинцев.

Ранее в меморандуме с МВФ Украина подтвердила свою готовность создать рынок газа в стране, вследствие чего цена на топливо должна регулироваться рыночными механизмами. Решение о госрегулировании рассматривается Фондом в качестве пересмотра Киевом своих обязательств.

«О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства», — сказал Марченко.

Украинцам резко снизят стоимость газа — проект Витренко © Facebook/Сергій Лещенко Юрий Витренко, предложивший снизить стоимость газа для украинцев на 44%, исключив из поставщиков госмонополиста НАК «Нафтогаз Украины».

Витренко хочет продавать домохозяйствам газ украинской добычи от госкомпании «Укргаздобыча» с наценкой не более 2,5%.

«Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое, пока нет оснований», — отметил Марченко, комментируя инициативу Витренко.

Украинские власти пытаются убедить МВФ в том, что несогласие фонда с решением украинских властей по тарифам может негативно отразиться на экономике страны, добавил чиновник.

Однако известно, что МФВ интересуют только гарантии возврата выданных кредитов, так что это достаточно слабая переговорная позиция.

Кроме того, неспособность государственной власти принимать без согласования с внешними игроками даже таких сугубо внутренних решений, как тарифы на газ, в очередной раз показывает, что Украина перестала быть суверенным государством.