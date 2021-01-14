Число депутатов в украинском парламенте могут сократить с 450 до 300, поскольку комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует окончательно принять соответствующий президентский законопроект. Такое решение члены комитета приняли в ходе заседания 14 января, передает «РБК-Украина»

Законопроект поддержали 17 членов комитета и один парламентарий выступил против. При этом пять депутатов воздержались.

Рада приняла госбюджет-2021. Чего ждать украинцам © rada.gov.ua

Сокращение депутатов Рады было одним из обещаний Владимира Зеленского, когда он баллотировался в президента Украины.

4 февраля прошлого года Рада предварительно одобрила законопроект авторства президента Зеленского об уменьшении конституционного состава Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы. За это проголосовали 236 депутатов.