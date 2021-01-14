Законопроект поддержали 17 членов комитета и один парламентарий выступил против. При этом пять депутатов воздержались.
Предусмотрено, что после вступления в силу закона, избранный в девятом созыве депутат продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов.
Сокращение депутатов Рады было одним из обещаний Владимира Зеленского, когда он баллотировался в президента Украины.
4 февраля прошлого года Рада предварительно одобрила законопроект авторства президента Зеленского об уменьшении конституционного состава Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы. За это проголосовали 236 депутатов.