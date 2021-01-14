В США обстановка раскалена до такой степени, что демократы будут действовать против Дональда Трампа и его сторонников до конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказала обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис

По мнению эксперта, демократы будут «добивать» Трампа до последнего, просто потому, что охота на ведьм в американском обществе достигла небывалых прежде масштабов.

Противоборствующие стороны ненавидят друг друга, а общество запугано и находится на грани гражданской войны, указала Алкснис.

«Америка может прийти к крайне радикальным вариантам: либо к высочайшей тоталитарной системе общественной, где будет полностью подавлено инакомыслие, либо если другой стороне удастся найти силы противопоставить что-то, то события могут пойти по линии гражданской войны», — сказала она.

При этом мир будет относиться к Штатам еще серьезней, чем раньше, добавила Алкснис, из-за невозможности прогнозировать происходящие события и специфики США.

Вызывает опасения тот факт, что в период глубочайшей внутренней нестабильности входит сверхдержава с самой мощной армией мира, ядерным оружием и с контролем мировой валюты, отметила обозреватель.

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