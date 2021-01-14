Украинская TikTok-блогерша Ольга Мат громко заявила о любви к скандально известной неонацистке Ирине Фарион, прочитав ее известный спич про «янычар» из ОПЗЖ. Об этом стало известно благодаря публикации Ириной Фарион видео выступления своего «клона» в сети Facebook

«Манкурты, янычары, отступники, иуды, двоедушники, ренегаты, предатели, оборотни! Как вас носит эта шевченкова земля?», — спопугайничала Ольга Мат в своем видео TikTok.

Ирина Фарион поблагодарила подражательницу: «Спасибо молодым и сильным людям, что сейчас массово используют мой идейный посыл в своем роскошном исполнении».

Украинской «фрау фюрер» Ирине Фарион – 55: «У нас есть один путь — уничтожить Москву. Ради этого и живем» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так, олимпийского чемпиона Александра Усика она назвала «существом с отбитым мозгом» за то, что тот заявил, что его имя не нужно писать и произносить на украинский манер — Олександр.

Фарион также говорит, что Маша — неукраинское имя, и подчеркивает: «Машам место в Раше».

На последних двух выборах в Верховную Раду Фарион проиграла и не смогла пройти в украинский парламент, где оказалась однажды — при «кровавом тиране» Викторе Януковиче.