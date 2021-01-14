«Манкурты, янычары, отступники, иуды, двоедушники, ренегаты, предатели, оборотни! Как вас носит эта шевченкова земля?», — спопугайничала Ольга Мат в своем видео TikTok.
Ирина Фарион поблагодарила подражательницу: «Спасибо молодым и сильным людям, что сейчас массово используют мой идейный посыл в своем роскошном исполнении».
Фарион известна своей ненавистью ко всему русскому и не стесняется оскорблять украинцев, сделавших для страны гораздо больше, чем она.
Так, олимпийского чемпиона Александра Усика она назвала «существом с отбитым мозгом» за то, что тот заявил, что его имя не нужно писать и произносить на украинский манер — Олександр.
Фарион также говорит, что Маша — неукраинское имя, и подчеркивает: «Машам место в Раше».
На последних двух выборах в Верховную Раду Фарион проиграла и не смогла пройти в украинский парламент, где оказалась однажды — при «кровавом тиране» Викторе Януковиче.