«Вступление в должность нового президента США (Байдена — ред.) дает возможность перезагрузить трансатлантические отношения… Европа и Америка традиционно всегда были союзниками, но при Дональде Трампе Соединенные Штаты действовали более односторонне, выходя из договоров и международных организаций», — цитирует агентство ЕП.
Как уточняется, приход к власти Джо Байдена, инаугурация которого запланирована на 20 января, Евросоюз рассматривает «как возможность перезапустить сотрудничество».
Ранее Google запретил политическую рекламу до инаугурации Байдена.