Смена президента Соединенных Штатов после вступления в должность избранного президента Джо Байдена дает возможность перезагрузить отношения Евросоюза и страны, говорится в сообщении Европарламента, которое 14 января приводит РИА Новости

«Вступление в должность нового президента США (Байдена — ред.) дает возможность перезагрузить трансатлантические отношения… Европа и Америка традиционно всегда были союзниками, но при Дональде Трампе Соединенные Штаты действовали более односторонне, выходя из договоров и международных организаций», — цитирует агентство ЕП.

Неожиданный ход: зачем Байден назначает директором ЦРУ бывшего посла в России и противника членства Украины в НАТО © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Джо Байдена, инаугурация которого запланирована на 20 января, Евросоюз рассматривает «как возможность перезапустить сотрудничество».

Ранее Google запретил политическую рекламу до инаугурации Байдена.