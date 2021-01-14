Алкснис отметила, что несмотря на резкую риторику Дональда Трампа, основным трендом в его правление была попытка приглушить традиционную американскую жесткость, агрессивность и напористость.
При нем Америка не развязала ни одной новой войны, подчеркнула эксперт.
«Я думаю, что мы увидим не просто возвращение вот этой привычной линии, которая была характерна для предыдущего президента [Барака Обамы], — она будет усугублена в силу внутренних американских неурядиц», — предположила она.
Такое изменение политики администрации США в сторону радикализации и провокационности может повлечь тяжелейшие последствия для всего мира, заключила Алкснис.
Полностью интервью можно прочитать здесь.