Новый президент США будет компенсировать внутренние проблемы страны очень агрессивной внешней политикой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис

Алкснис отметила, что несмотря на резкую риторику Дональда Трампа, основным трендом в его правление была попытка приглушить традиционную американскую жесткость, агрессивность и напористость.

При нем Америка не развязала ни одной новой войны, подчеркнула эксперт. Бизяев: Байден — это карма Америки © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Я думаю, что мы увидим не просто возвращение вот этой привычной линии, которая была характерна для предыдущего президента [Барака Обамы], — она будет усугублена в силу внутренних американских неурядиц», — предположила она.

Такое изменение политики администрации США в сторону радикализации и провокационности может повлечь тяжелейшие последствия для всего мира, заключила Алкснис.

Полностью интервью можно прочитать здесь.