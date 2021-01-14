В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий сказал, что события на Украине 2013-2014 годов больше напоминает не атака на Капитолий 6 января, а протесты, прокатившиеся по США летом-осенью 2020-го

По словам эксперта, параллели можно проводить всегда, когда происходят беспорядки, однако между ситуациями в двух странах есть существенные различия.

«Давайте всё же не будем забывать о том, что в США действующий президент был за, а на Украине — против. Ситуация была связана с тем, что всё происходило на фоне отмены результатов прошедших выборов, госпереворот, что называется, случился после, а там — случился до», — отметил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Мамиев назвал главное отличие украинского Майдана от протестов в США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что приход граждан к Капитолию постучать в его двери и потребовать от конгрессменов выполнять волю народа — это политическая традиция США. А в том, что эти двери открылись и люди пошли гулять по кабинетам законодателей, предстоит разобраться.

«Я бы сравнивал с майданом и цветной революцией то, что происходило летом и в начале осени — протесты Black lives matter, «Антифа». Это носило больший характер технологии цветной революции, нежели то, что произошло уже в ответ. Любые аналогии хромают, но, учитывая, что майдан — это всё-таки технология борьбы с действующей властью, то она как раз разворачивалась летом и осенью, нежели сейчас. С конца мая 2020 года происходили события, которые, конечно, мало согласуются с обычными американскими реалиями, поэтому всё сводить только к эпизоду 6 января совсем не стоит, конечно», — заявил Дробницкий.

Убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года в Миннеаполисе спровоцировало массовые акции протестов, которые очень скоро переросли в погромы — люди выходили на улицу не для того, чтобы заявить о несогласии с системным расизмом, а просто чтобы разбить витрины магазинов и вынести оттуда всё, что поместится в руках. В Сиэтле группа активистов захватила несколько районов города, полицейский участок, мэрию и провозгласила Автономную зону Капитолийского холма, в которой не действует американское законодательство.

Ответственность за ситуацию в штатах и городах лежит на местных властях, но руководители-демократы не спешили усмирять погромщиков. Тогда президент США Дональд Трамп пригрозил воспользоваться своим правом ввести в бунтующие районы Национальную гвардию, не дожидаясь обращения губернаторов и мэров штатов. Впоследствии более 30 штатов всё же призвали федеральные силы. Требование активистов сменить статью обвинения для полицейского, убившего Флойда, на более строгую было выполнено. Кроме того, 16 июня президент подписал указ о реформе полиции, направленной на сокращение применения силовых приёмов. Тем не менее, проблема расизма никуда не пропала, наоборот, расовый вопрос ещё сильнее расколол американское общество.