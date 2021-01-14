Мэр Львова Андрей Садовый выразил обеспокоенность из-за плана закупить для Львова автобусы на Минском автомобильном заводе. Об этом он написал в Facebook 13 января

Градоначальник отметил, что завершается тендер на закупку 100 двенадцатиметровых низкопольных автобусов.

При этом, по его словам, эксперты признали, что самое выгодное предложение подала белорусская компания МАЗ. Предложения других участников тендера либо значительно дороже, либо не соответствуют техническим требованиям конкурса. В Минске силовики разгоняют протестующих газом и дубинками - видео © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Имеем ли мы моральное право покупать автобусы в Беларуси? Здесь должен напомнить, что Верховная рада Украины признала президентские выборы в этой стране недемократическими. Мирные забастовки белорусских граждан, в том числе работников МАЗа, регулярно подавляют силовики», — спросил Садовый.

Он пояснил, что его интересует позиция руководства Европейского банка, в сотрудничестве с которым проводится закупка, Кабинета министров и львовян.

Садовый подчеркнул, что ситуация непростая, потому что в случае отмены тендера Львову год или больше придется обходиться без этих автобусов. Однако он заверил, что Львов не будет покупать белорусские автобусы без четкого понимания ситуации и государственной позиции.

При этом также планируется купить 10 трамваев львовского предприятия «Электрон».

В комментариях львовяне посоветовали мэру заказать автобусы украинскому производителю, возможно, тому же «Электрону».

Тем не менее, осенью прошлого года белорусские автобусы массово закупили власти Киева.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

По данным СМИ, в забастовке, к которой призвала Тихановская в конце октября, среди прочих приняли участие работники предприятий «Гродноазот», МАЗ, «Интеграл».