«Так, согласно декларации Степанова, в собственности министра есть апартаменты площадью 340 кв. м на улице Предславинской — в квартале возле главной сцены страны — дворца "Украина". Квартира находится в 27-этажном небоскребе из красного кирпича», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на различных сайтах по продаже недвижимости сейчас продаются несколько квартир в этом жилом комплексе. Журналисты узнали, что стоимость жилой площади в небоскребе составляет около 2,5 тысячи долларов за квадратный метр.
Ранее Степанов объяснил, почему страна подписала договор о поставке вакцины от коронавируса именно с китайской компанией Sinovac. Он также отметил, что локдаун, который ввели на Украине с 8 января, досрочно не отменят.