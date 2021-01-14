Министр здравоохранения Украины Максим Степанов живет в шикарных апартаментах в одном из самых элитных районов Киева — на Печерске. Видео об этом опубликовано на YouTube-канале KYIV LIVE 13 января

Максим Степанов: кто он © Facebook, Максим Степанов

Также отмечается, что на различных сайтах по продаже недвижимости сейчас продаются несколько квартир в этом жилом комплексе. Журналисты узнали, что стоимость жилой площади в небоскребе составляет около 2,5 тысячи долларов за квадратный метр.

Ранее Степанов объяснил, почему страна подписала договор о поставке вакцины от коронавируса именно с китайской компанией Sinovac. Он также отметил, что локдаун, который ввели на Украине с 8 января, досрочно не отменят.