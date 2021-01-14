Как отметил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, непонятно, может ли Сенат проводить судебный процесс над уже бывшим главой государства, а также может ли Дональд Трамп помиловать самого себя специальным указом в последний день президентских полномочий. В истории США подобная ситуация возникает впервые

Эксперт отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от того, какой план работы Сената примут. По его словам, на сегодняшний день в демократической фракции есть 2 группировки: одна предлагает сосредоточиться на неотложных делах, а вторая хочет прежде всего разобраться с действующим президентом-республиканцем.

«Для получения желаемого результата, осуждения Трампа, необходимы 2/3 голосов, а их проблематично набрать даже сейчас. Во-вторых, возникает некая юридическая серая зона, потому что пока ещё никого задним числом не судили, всё же сенатский федеральный суд — для действующих федеральных высокопоставленных служащих. Непонятно, можно ли продолжать сенатский суд в этом отношении, хотя, возможно, там как раз воспользуются тем, что инаугурация прошла, президента отстранили и направят, например, в Минюст данные о том, что Трампу предъявлены обвинения», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Кроме того, Дональд Трамп может себя помиловать в последний день президентских полномочий, 20 января. Однако здесь, как отмечает эксперт, также могут возникнуть различные особенности, поскольку никто ещё себя не миловал, но запрета на это нет.

«В нынешних Соединённых Штатах, где уже все линии и барьеры опробовали и перешли, если захотят, посадят, другое дело — будут ли рассчитывать побочные эффекты от этого, нежелательные для демократов, или попрут вперёд. У части демократов есть желание додавить гадину, посадить её, а остальные более аккуратно к этому делу относятся. Но я думаю, что в любом случае активизируется нью-йоркская прокуратура с налоговыми делами Трампа, там много чего будет. Всякие слухи, данные источников о том, что он договорился с демократами, судя по всему, не подтверждаются. Судя по всему, такой договорённости нет или пока нет», — сказал Дробницкий.

13 января Палата представителей инициировала процедуру импичмента в отношении Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу, посчитав, что именно речь президента на митинге 6 января перед сторонниками спровоцировала атаку на Капитолий, где в тот момент конгрессмены проводили заседание по утверждению победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. Политиков пришлось срочно эвакуировать из здания, в результате стычек между активистами и полицейскими погибли 5 человек.