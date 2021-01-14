В седьмом сезоне фанаты сериала «Сваты» не увидят Виталия Семенцова, который ранее сыграл отца Михаила, крестившего дочь Буханкиных. Такую информацию опубликовал портал Privet-Rostov.ru

«Вот козлы!!!» Данилко оправдался за фото с Малаховым, внесенным в «Миротворец» © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк Татьяна Васильева, исполнявшая роль Ларисы Буханкиной. Сама артистка заявила, что ее не позвали на съемки.

А вот известия об уходе Людмилы Артемьевой, игравшей Ольгу Николаевну, оказались преувеличены. Информацию опровергло руководство фильма.

Виталий Семенцов — актер, уроженец украинского города Львова, помимо «Сватов», сыграл в таких сериалах, как «Пес», «1941», «Девять жизней Нестора Махно».

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний шестой — в 2013-м. Съемки нового 7-го сезона были начаты, но приостановлены из-за карантина, пока дальнейшая судьба ленты неизвестна.

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