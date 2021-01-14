Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак дал задание Военной службе правопорядка в ВСУ провести служебную проверку по факту сексуальных домогательств на рабочем месте и гендерной дискриминации. Об этом 14 января говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook

Ранее черниговский портал Gorod.cn.ua сообщил, что 43-летняя начальница отдела финансового обеспечения в Черниговском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Ольга Деркач обратилась в полицию с заявлением.

Она рассказала, что она и ее коллеги уже долгое время страдают от сексуальных домогательств со стороны руководителя учреждения — 53-летнего Александра Криворучко.

«Пока он был замом комиссара, я с ним почти не сталкивалась, а когда занял высшую руководящую должность в октябре 2015 года, то примерно с 2016-го с его стороны я начала получать внимание, которое неприемлемо в отношениях руководитель—подчиненный», — заявила журналистам женщина.

1 января 2021 года полиция открыла уголовное производство после обращения Деркач по ч. 1 ст. 154 Уголовного кодекса Украины (принуждение к сексу).