Рок-группа «Яуза» выпустила песню на стихи Мандельштама «Из табора улицы темной…». Музыканты посвятили ее «всем, кто в тяжелое время может думать о любви и красоте».
В клипе появляются цветные фотографии поэта и Ольги Ваксель, которой, вероятно, посвящены эти стихи.
«Мы впервые в истории опубликовали черно-белые фотографии, которые были переведены в цветные. То есть не просто мы их раскрасили сами, а искусственный интеллект определил градации серого и по ним определил цвета всего», — рассказал лидер группы Арсен Ревазов.
В видео также показана рукопись стихов Мандельштама, что необычно для клипа рок-музыкантов, отметил Ревазов.
Видеоклип снят в рамках проекта группы «Яуза» «Музыка и слово» в память о Мандельштаме. Музыканты также планируют выпустить песни на такие стихотворения, как «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Шерри-Бренди» и «Жизнь упала, как зарница».
Группа «Яуза» была создана в 2019 году, с первыми концертами музыканты выступили летом 2020 года.
Песни из первого альбома «Бабочки и танки» Ревазов написал на стихи поэта Михаила Генделева. Клипы на два трека из этого альбома, «Букет из салюта» (режиссер Алексей Будовский) и «Элегия» (режиссер Борис Казаков), посмотрели на YouTube более миллиона человек.