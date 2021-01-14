К 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама российская группа «Яуза» сняла на его стихи клип, в котором можно увидеть цветные фотографии и рукопись поэта. Видео опубликовано на YouTube-канале группы 13 января

Рок-группа «Яуза» выпустила песню на стихи Мандельштама «Из табора улицы темной…». Музыканты посвятили ее «всем, кто в тяжелое время может думать о любви и красоте».

В клипе появляются цветные фотографии поэта и Ольги Ваксель, которой, вероятно, посвящены эти стихи.

«Мы впервые в истории опубликовали черно-белые фотографии, которые были переведены в цветные. То есть не просто мы их раскрасили сами, а искусственный интеллект определил градации серого и по ним определил цвета всего», — рассказал лидер группы Арсен Ревазов.

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Видеоклип снят в рамках проекта группы «Яуза» «Музыка и слово» в память о Мандельштаме. Музыканты также планируют выпустить песни на такие стихотворения, как «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Шерри-Бренди» и «Жизнь упала, как зарница».

Группа «Яуза» была создана в 2019 году, с первыми концертами музыканты выступили летом 2020 года.

Песни из первого альбома «Бабочки и танки» Ревазов написал на стихи поэта Михаила Генделева. Клипы на два трека из этого альбома, «Букет из салюта» (режиссер Алексей Будовский) и «Элегия» (режиссер Борис Казаков), посмотрели на YouTube более миллиона человек.