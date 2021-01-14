Дочь юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза Галкина спела один из самых популярных хитов своей матери специально ко дню рождения композитора Раймонда Паулса. Об этом написал «Московский комсомолец» 13 января

Стихи к «Миллиону алых роз» написал поэт Андрей Вознесенский, а музыку — Раймонд Паулс. Именно ему мать и дочь посвятили трек в новом исполнении.

«Я так же в детстве пела. Только алыхрос не понимала, что это», — вспомнила одна из подписчиц.

Пугачева дала денег на памятник киевлянину Шаинскому © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Раймонд Паулс 12 января отметил свой 84-й день рождения, он много лет дружит с Пугачевой.

Двойняшки появились в ее семье с юмористом Максимом Галкиным благодаря суррогатной матери в 2013 году. Сейчас Пугачевой 71 год, ее супругу 44, а Гарри и Лиза в этом году пошли в 1 класс.

Примадонна спела много песен, написанных Паулсом, но несколько лет назад исполнила композицию «Война» другого автора — кузнеца из Пскова Евгения Вагина о событиях на Украине.

Издание Украина.ру рассказало и о том, как Голый Галкин похвастался очередным необычным помещением в замке.