«Нет, мы его (давления. — Ред.) не ощущаем. Потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США. Этого не было, нет и никогда не будет», — сказал Кулеба.
Министр отметил, что действия отдельных лиц должны рассматриваться как действия отдельных физических лиц.
Также, по его словам, США во всех коммуникациях по этому вопросу отмечают, что имеют основания подозревать указанных лиц в действиях в интересах Российской Федерации, а не Украины.
США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
Под санкциями оказались депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, бывший помощник депутата Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, экс-депутат Александр Онищенко, а также окружение Деркача — Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.