Объявленные США санкции против нескольких украинских граждан не привели к напряжению в двусторонних отношениях с Украиной. Об этом 14 декабря заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался в Facebook

«Нет, мы его (давления. — Ред.) не ощущаем. Потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США. Этого не было, нет и никогда не будет», — сказал Кулеба.

Санкции — блюдо, которое Байден подает теплым © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Также, по его словам, США во всех коммуникациях по этому вопросу отмечают, что имеют основания подозревать указанных лиц в действиях в интересах Российской Федерации, а не Украины.

США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Под санкциями оказались депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, бывший помощник депутата Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, экс-депутат Александр Онищенко, а также окружение Деркача — Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.