В Черкассах наделали печек по американскому проекту 18-го века для отправки в украинские окопы на линию фронта в Донбассе, сообщил Telegram-канал Украина.ру 14 января

Как уточняется, эту конструкцию в 1742 году разработал американский изобретатель Бенджамин Франклин, изображенный на купюре в сто долларов США.

«Ничто не греет современных украинцев сильнее, чем что-нибудь американское, пусть и созданное в XVIII веке», — отмечают журналисты.

Как сдавали Крым. Бывший глава Генштаба ВСУ Владимир Замана раскрыл тайну властей Украины © скриншот видео

«Мастера лазером выжигают клеймо на буржуйке "Слава Украине", с украинским гербом. Что является истинным патриотизмом. Я собственными глазами видел, когда буржуйка нагревается, надпись светится огненно-красным цветом», — цитирует ТГ-канал волонтера Алексея Святенко.

«"Слава Украине", значит? Лазером? На американской буржуйке из XVIII века? О, Господи… Что с ними со всеми на Украине случилось, а?» — задаются риторическим вопросом журналисты.