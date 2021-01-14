Дания получила расписание планов строительства газопровода «Северный поток – 2», как ожидается, оно начнется 15 января, сообщает «Интерфакс» 14 января со ссылкой на пресс-секретаря Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансена

«Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило временное расписание дальнейшего строительства "Северного потока – 2" от компании Nord Stream 2 AG», — сказал представитель ведомства.

По его словам, работы по прокладке трубы в датских водах планируется возобновить 15 января на основе условий, оговоренных в выданном разрешении.

«Я могу подтвердить, что все соответствующие условия выполнены», — указал он.

Судьба «Северного потока – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, из-за чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить работы на проекте, что привело к его остановке.