«Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило временное расписание дальнейшего строительства "Северного потока – 2" от компании Nord Stream 2 AG», — сказал представитель ведомства.
По его словам, работы по прокладке трубы в датских водах планируется возобновить 15 января на основе условий, оговоренных в выданном разрешении.
«Я могу подтвердить, что все соответствующие условия выполнены», — указал он.
Ранее сообщалось, что работы по прокладке «Северного потока – 2» на немецком участке завершены в декабре. После этого для завершения проекта осталось только проложить датский участок трубы.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, из-за чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить работы на проекте, что привело к его остановке.