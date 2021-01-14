Назван самый высокий тариф на тепло на Украине

Херсонская ТЭЦ установила самый высокий тариф на теплоснабжение на Украине, сообщило местное интернет-издание «Херсонцы» 14 января

«B oтдeльныx дoмax cтoимocть уcлуги зa дeкaбpь cocтaвилa oт 45 дo пoчти 65 (!) гpивeн зa квaдpaтный мeтp жилья», — говорится в сообщении.

Тарифные протесты в Украине: когда терпеть дальше нельзя © politrada.net.ua

Издание подсчитало, что за отопление однокомнатной квартиры площадью 30 кв. м придется заплатить 1350-1950 грн в месяц, за двухкомнатную площадью 30 кв. м — 1350-1950 грн, за трехкомнатную площадью 60 кв. м — 2700-3900 грн.

При этом долги за услуги ЖКХ постоянно растут и составляют, согласно последним данным, более 60,5 млрд грн.

Не имеют задолженность за услуги ЖКХ лишь немногим более 50% украинских домохозяйств — платить по таким грабительским тарифам могут все меньше людей.

На Украине это привело к «тарифному майдану» — массовым протестам граждан против повышения властями стоимости услуг ЖКХ.