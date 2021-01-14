В Ужгороде, на территории Замковой горы, археологи во время раскопок нашли уникальную средневековую монету, которой около 1000 лет. Об этом в комментарии Укринформу 14 января сообщил заведующий археологическим музеем имени профессора Э.Балагури Ужгородского национального университета Владимир Мойжес

По словам Мойжеса, монета серебряная и сохранилась в отличном состоянии. Он подчеркнул, что данная монета — наиболее ранняя среди средневековых нумизматических находок на территории замка.

«На аверсе монеты по кругу имеем надпись, похожую на CALMAN RE (X), а по центру изображена голова. Это дает нам возможность говорить о том, что эта монета — динарий Венгерского королевства времен Калмана, который правил в 1095-1116 гг. и был женат на дочери киевского князя Владимира Мономаха», — рассказал ученый.

Археологи бьют тревогу: украинские газовики уничтожают уникальное скифское городище © Facebook, Охоронна археологічна служба України

Сейчас монета находится на постоянном хранении в Закарпатском областном краеведческом музее и экспонируется на выставке «Артефакты средневековой церкви».

Кальман I Книжник в 1112 году с целью установления дружеских отношений с Киевской Русью женился вторым браком на Евфимии, дочери Владимира Мономаха.