По словам Мойжеса, монета серебряная и сохранилась в отличном состоянии. Он подчеркнул, что данная монета — наиболее ранняя среди средневековых нумизматических находок на территории замка.
«На аверсе монеты по кругу имеем надпись, похожую на CALMAN RE (X), а по центру изображена голова. Это дает нам возможность говорить о том, что эта монета — динарий Венгерского королевства времен Калмана, который правил в 1095-1116 гг. и был женат на дочери киевского князя Владимира Мономаха», — рассказал ученый.
Мойжес также отметил, что монета не связана с замком или замковой церковью, она относится к одному из культурных слоев на территории Замковой горы. Находка позволяет предположить, добавил он, что здесь могло находиться городище Унг, о локализации которого до сих пор идут споры между историками.
Сейчас монета находится на постоянном хранении в Закарпатском областном краеведческом музее и экспонируется на выставке «Артефакты средневековой церкви».
Кальман I Книжник в 1112 году с целью установления дружеских отношений с Киевской Русью женился вторым браком на Евфимии, дочери Владимира Мономаха.