Запад поддерживает белорусскую оппозицию, но идеальным для него инструментом давления на Россию остается президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев

Ранее в интервью российскому телеканалу Лукашенко заявил, что собирается налаживать отношения с США.

«Американское правительство оплачивает штаб Тихановской, но внутри страны американцев нет, пока не появится (посол США Джули) Фишер. И Фишер, скорее всего, вручит дипломатические грамоты Лукашенко, потому что он выгоден», — заявил эксперт.

Добродушие и интрига: о чем Лукашенко не сказал в интервью «России 1» © grodnonews.by

Суздальцев заключил, что Лукашенко не сложит полномочия по собственной инициативе, поскольку конституционной реформы, позволяющей ему «спокойно уйти», нет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.