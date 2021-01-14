Ранее в интервью российскому телеканалу Лукашенко заявил, что собирается налаживать отношения с США.
«Американское правительство оплачивает штаб Тихановской, но внутри страны американцев нет, пока не появится (посол США Джули) Фишер. И Фишер, скорее всего, вручит дипломатические грамоты Лукашенко, потому что он выгоден», — заявил эксперт.
По словам Суздальцева, белорусская оппозиция «ломает дурака», потому что Запад не будет выступать против Лукашенко. Он заявил, что единственной угрозой Лукашенко является Россия, поскольку он рассчитывает на ее денежные ресурсы.
Суздальцев заключил, что Лукашенко не сложит полномочия по собственной инициативе, поскольку конституционной реформы, позволяющей ему «спокойно уйти», нет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.