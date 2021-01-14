Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 14 января объяснил, почему страна подписала договор о поставке вакцины от коронавируса именно с китайской компанией Sinovac. Соответствующий брифинг транслировался в Facebook

Степанов анонсировал новый карантин на Украине © скриншот с видео "DumskayaTV"

«Все без исключения производители в мире, которые производят вакцины, которые предоставили отчеты, компании, которые зарегистрировали вакцины… Поэтому это манипуляции, которые пытаются лихачить некоторые политдеятели, у которых кроме болтовни ничего нет. Их цель — навести ужас и держать в страхе украинцев», — заявил он.

В конце декабря Украина заключила договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины, разработанной китайской лабораторией Sinovac в партнерстве с Институтом Бутантан. Во время первой поставки вакцин от Sinovac Украина получит 700 тыс. доз, которые ожидаются в феврале.

В целом Украина намерена получить вакцины двумя путями. Первый — в рамках инициативы COVAX в количестве 8 млн доз. Ожидаются поставки вакцины, по словам Степанова, на конец первого — начало второго квартала 2021 года. Второй — закупка непосредственно у производителей.