Певица Валерия, впервые ставшая бабушкой в этом году сразу после боя курантов, возмущена высказываниями пользователей Instagram об имени своей внучки. Новые комментарии в сети на днях появились на странице ее невестки

«Солнышко, мы тебя так сильно все ждали!!! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь», — написала о рождении дочери невестка Валерии Лиана Шульгина.

«Пожалейте меня»: сын Валерии пожаловался на материальные трудности © Лиана Шульгина/Инстаграм

«Селин Арсеньевна?», «Это что-то лохматое и болтающееся», «Куда подевались в России русские имена?», «Что за дурацкое имя?» — написали пользователи.

«Что за дурацкий комментарий?» — отреагировала новоиспеченная бабушка.

Сама Лиана объяснила, как они с мужем выбрали для девочки такое имя. За основу молодые родители взяли свои имена: Сеня и Лиана.

В 2015 году певице Валерии запретили въезд на Украину. В СБУ сочли, что исполнительница представляет угрозу для суверенитета страны, поскольку поддержала референдум в Крыму.

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