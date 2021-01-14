«Солнышко, мы тебя так сильно все ждали!!! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь», — написала о рождении дочери невестка Валерии Лиана Шульгина.
В этой же публикации девушка рассказала, что девочку назвали Селин, что части подписчиков показалось странным.
«Селин Арсеньевна?», «Это что-то лохматое и болтающееся», «Куда подевались в России русские имена?», «Что за дурацкое имя?» — написали пользователи.
«Что за дурацкий комментарий?» — отреагировала новоиспеченная бабушка.
Сама Лиана объяснила, как они с мужем выбрали для девочки такое имя. За основу молодые родители взяли свои имена: Сеня и Лиана.
В 2015 году певице Валерии запретили въезд на Украину. В СБУ сочли, что исполнительница представляет угрозу для суверенитета страны, поскольку поддержала референдум в Крыму.
Мы писали: Сын Валерии бросил жену и новорожденную дочь ради отпуска в Сочи.