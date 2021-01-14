Телеведущая задала Ляшко вопрос, какую песню он обычно поет своему маленькому сыну. В ответ он решил ее исполнить.
«Я вам сейчас поставлю, какую колыбельную мы поем своему маленькому. Она шикарная. И вместе подпеваем с нашим замечательным сыном», — сказал Ляшко.
Он включил на телефоне песню «Спи, маленький козачок» группы «Рутения» и запел.
В последнее время Ляшко часто поет на камеру. В октябре прошлого года во время выступления перед жителями поселка городского типа Куликовка в Черниговской области он исполнил песню о «скотиняках», а месяцем ранее «украинизировал» песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября».
В 2018 году Ляшко официально женился, 16 мая 2020 года у пары родился сын Александр.