Лидер украинской Радикальной партии, бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко спел колыбельную во время программы «Хард с Влащенко» от 13 января

Пиджак без трусов: Любимица Ляшко рекомендовала украинцам наряд на новый год © Злата Огневич/Инстаграм

«Я вам сейчас поставлю, какую колыбельную мы поем своему маленькому. Она шикарная. И вместе подпеваем с нашим замечательным сыном», — сказал Ляшко.

Он включил на телефоне песню «Спи, маленький козачок» группы «Рутения» и запел.

В последнее время Ляшко часто поет на камеру. В октябре прошлого года во время выступления перед жителями поселка городского типа Куликовка в Черниговской области он исполнил песню о «скотиняках», а месяцем ранее «украинизировал» песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября».

В 2018 году Ляшко официально женился, 16 мая 2020 года у пары родился сын Александр.