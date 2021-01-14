Российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с украинской исполнительницей Ани Лорак, отдыхает на Бали, откуда 14 января выложил в Instagram сториз пост, о том, что завтракает «русским традиционным блюдом»

«Тот случай, когда после нескольких недель на Бали так соскучились по русскому традиционному завтраку, что заказали себе вареники… Ребят, они офигенно вкусные. Кто бы мог подумать, что на Бали можно поесть такие вареники», — сказал Лазарев.

«Шарлипуха», котлеты с яблоком и жареные огурцы: в сеть попали рецепты любимых блюд Пугачевой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Национальный кулинарный вопрос — один из самых актуальных на сегодняшний день среди «патриотов» Украины. Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины намерено добиваться в ЮНЕСКО закрепления за борщом статуса украинского культурного наследия.

Читайте также: Лазарева застукали за отдыхом в компании бойфренда на Бали.