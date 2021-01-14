«Тот случай, когда после нескольких недель на Бали так соскучились по русскому традиционному завтраку, что заказали себе вареники… Ребят, они офигенно вкусные. Кто бы мог подумать, что на Бали можно поесть такие вареники», — сказал Лазарев.
Возможно, ничем не примечательная публикация о еде прошла бы незамеченной, если бы не реакция отдельных националистически настроенных граждан Украины, которых возмутило, что певец назвал их родные вареники русскими.
Национальный кулинарный вопрос — один из самых актуальных на сегодняшний день среди «патриотов» Украины. Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины намерено добиваться в ЮНЕСКО закрепления за борщом статуса украинского культурного наследия.
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