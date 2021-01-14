«Это борьба с коррупцией, как дальше быть с российской тематикой, участие США в «Крымской платформе», — пояснил политолог.
По его мнению, власти Украины будут поддерживать «наступательные реваншистские планы» Вашингтона.
Это объясняется тем, что интересы правительства Зеленского отличаются от национальных интересов Украины, заключил Суздальцев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит «Крымской платформы», посвященный планам по «возвращению» полуострова, намечено провести в мае 2021 года в Киеве. Украина пригласила присоединиться к платформе Турцию, Францию, Великобританию, Германию, США и другие страны Запада.