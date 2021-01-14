Хотя Украина находится под внешним контролем, между ней и США есть ряд противоречий. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев

«Это борьба с коррупцией, как дальше быть с российской тематикой, участие США в «Крымской платформе», — пояснил политолог.

По его мнению, власти Украины будут поддерживать «наступательные реваншистские планы» Вашингтона.

Александр Ходаковский: Чтобы купировать протесты, США нужно найти жертву в других странах © предоставлено Александром Ходаковским

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит «Крымской платформы», посвященный планам по «возвращению» полуострова, намечено провести в мае 2021 года в Киеве. Украина пригласила присоединиться к платформе Турцию, Францию, Великобританию, Германию, США и другие страны Запада.