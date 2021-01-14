Бывшая участница и ведущая «Дома-2», певица Ольга Бузова прокомментировала, как к ней относится Примадонна Алла Пугачева. Об этом написало издание «Комсомольская правда» 13 января

Слухи о том, что Пугачева недолюбливает Бузову, ходят давно. По одной из версий — причина в слишком частом появлении шоу-дивы в медийном пространстве, по другой — Пугачевой не понравилось очень активное общение девушки с ее бывшим мужем Филиппом Киркоровым.

Пугачева дала денег на памятник киевлянину Шаинскому © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Я поначалу была очень расстроена этой новостью. Поскольку я сталкиваюсь с таким отношением среди артистов, была у меня микромысль — а вдруг это правда», — заявила Бузова.

Она уточнила, что Пугачева для нее — символ эстрады, и заявила, что ее саму часто сравнивают с Примадонной в силе характера и сложности творческого пути. Откуда бывшая ведущая «Дома-2» знает, как именно к ней относится старшая коллега, она не уточнила.

Алла Пугачева несколько лет назад выпустила песню «Война», посвященную событиям на Украине. Автором слов и музыки стал кузнец из Пскова Евгений Вагин.

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