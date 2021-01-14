По мнению Суздальцева, при новой администрации США попытаются взять реванш у России и Китая, при этом риторика в отношении Китая смягчится.
«Россия станет исключением: они будут нам мстить за провал 2016 года», — спрогнозировал политолог.
Причиной станет версия США о якобы вмешательстве России в выборы-2016, когда к власти пришел Трамп, пояснил он.
А поскольку дальнейшее санкционное давление абсурдно, по словам Суздальцева, Штаты переключат внимание на Киргизию, Казахстан, Белоруссию и активизируют «игру» с Украиной.
Полностью интервью можно прочитать здесь.