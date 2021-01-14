При президенте США Джо Байдене удар будет нанесен по ближайшему окружению России. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев

По мнению Суздальцева, при новой администрации США попытаются взять реванш у России и Китая, при этом риторика в отношении Китая смягчится.

«Россия станет исключением: они будут нам мстить за провал 2016 года», — спрогнозировал политолог.

Демократическая месть: почему США ввели санкции против украинских политиков и СМИ © commons.wikimedia.org, MeanieHyaena

А поскольку дальнейшее санкционное давление абсурдно, по словам Суздальцева, Штаты переключат внимание на Киргизию, Казахстан, Белоруссию и активизируют «игру» с Украиной.

Полностью интервью можно прочитать здесь.