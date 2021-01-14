Власти Нагорно-Карабахской Республики (НКР) обвинили Вооруженные силы Азербайджана в нарушении режима прекращения огня. Об этом 13 января сообщил Sputnik

Десятки турецких военных отправились в Нагорный Карабах © REUTERS, Aziz Karimov Ваграм Погосян заявил, что на позиции одной из частей Армии обороны Карабаха был ранен военнослужащий Вардан Киракосян 2000 года рождения.

«В новом году это первый серьезный инцидент на арцахско-азербайджанской границе. Солдат находился на позиции и осуществлял свою службу. И если у нас есть раненый солдат, мы можем утверждать, что этот выстрел был преднамеренным», — подчеркнул Погосян.

Баку отрицает обвинения в нарушении перемирия.

«Никакого нарушения прекращения огня со стороны Азербайджанской армии не было», — заявил начальник пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы.

Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе в начале ноября.