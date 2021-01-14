Первая стычка произошла на борту лайнера, в котором Порошенко первым классом возвращался с отдыха на Галапагосских островах.
В салоне самолета Ярош подошел к нардепу и спросил, почему тот «променял казацкое Рождество на острова». В ответ Порошенко сказал: «До свидания». А Марина Порошенко по-русски добавила: «Зачем вы снимаете?»
Следующая перепалка произошла во время пересадки в Киев в аэропорту Амстердама.
«Тебе не кажется, что ты должен быть в госпитале с военными? И раненых умывать, а не ездить, бл…дь, по островам», — говорит Ярош на видео в холле аэропорта.
Затем он обвинил Порошенко в том, что тот «мутил деньги на танках» и назвал его тварью.