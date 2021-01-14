Национальный союз журналистов Украины зафиксировал 77 нападений на сотрудников СМИ в стране в 2020 году. Об этом 13 января заявил глава союза Сергей Томиленко на своей странице в Facebook

Руководителя «Дизель-шоу» обвинили в угрозах журналистам © Алексей Бланарь/Инстаграм

По его словам, наибольшее число нападений зафиксировано в Киеве и в Киевской области — 26 случаев, на втором месте оказалась Одесская область с девятью случаями, во Львовской и Харьковской было зафиксировано по шесть нападений, в Днепропетровской и Херсонской — по пять.

Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Редактора интернет-портала «Страна.ua» Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене. Больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке ЛНР и ДНР. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.