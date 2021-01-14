Избранный президент США Джо Байден обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа в подстрекательстве американцев, напавших на Капитолий 6 января. Об этом 13 января сообщило РИА Новости

Капитолий штурмовали защитники демократии – Видеманн © РИА Новости

«Его совершили политические экстремисты и внутренние террористы, которых подстрекал к насилию президент Трамп», — сказал Байден.

Он назвал штурм Капитолия вооруженным восстанием против США и заявил, что виновных необходимо привлечь к ответственности.

Трамп в свою очередь уже заявлял, что его подлинные единомышленники не могут поддерживать политическое насилие и обижать своих сограждан. Кроме того, они не способны нападать на полицейских или проявлять неуважение к «великому американскому флагу».

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.