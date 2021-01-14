Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен привлечь к ответственности тех, кто якобы вмешивался в выборы президента США. Об этом 13 января заявил глава офиса Андрей Ермак в Twitter

Украинцы попали под санкции США из-за вмешательства в выборы © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

Позже в офисе президента уточнили, что в ближайшее время опубликуют конкретные шаги, которые будут применены.

Заявление было сделано после того, как 11 января Минфин США по причине вмешательства в американские выборы объявил о санкциях против граждан и организаций Украины. В санкционный список попали семеро граждан — Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель, а также четыре информационных ресурса Украины, среди которых ТОВ «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»). В США полагают, что лица и организации, попавшие в санкционный список, являются частью якобы связанной с Россией «сети влияния», имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу.

В отношении самого Деркача Минфин США ввел санкции еще в сентябре 2020 года. Его якобы подозревают в «связях с Россией» и «попытках повлиять на американские выборы» путем распространения ложных историй об американских должностных лицах. Деркач несколько месяцев назад обнародовал две части записей телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного президента США Джо Байдена. По словам украинского политика, они свидетельствуют о международной коррупции и госизмене экс-главы Украины. Порошенко заявил о фабрикации записей.