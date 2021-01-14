Ранее конгрессмены от Демократической партии обвинили действующего президента США Дональда Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или через процедуру импичмента.
«В политике он останется, в каком функциональном поле — это уже второй вопрос. Будет ли он баллотироваться президентом на 2024 год — пока что тяжело сказать. Я думаю, что, скорее всего, пойдет Тед Круз, у меня такое ощущение. Или пара Тед Круз — Никки Хейли, она более такая понятная, консервативная, потому что Трамп, учитывая его имидж, не поддерживается частью партии. Может быть, конечно, третий расклад, при котором Трамп создаст свою партию и пойдет с ней, и мы увидим конец двухпартийной системы в США», — отметил эксперт.
В любом случае, по его словам, у демократов в ближайшие полгода будет «медовый месяц».
«Но проблемы США никуда не денутся: производство возвращать они не будут, малый и средний бизнес будут убиты, избирательная система уже никуда не годна», — заключил он.
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