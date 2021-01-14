«Под Байденом на самом деле заложено очень много бомб. Это не только дело Хантера, не только бело Burisma, не только его связь с Китаем. Байден — это фактически карма Америки. Это когда бумеранг цветных революций со свистом вернулся обратно», — сказал политолог.
Он также отметил, что американскому обществу еще предстоит очень серьезный слом.
«Отсюда вот эта вот спешка, чтобы поскорее закрыть рты. По-моему акции компаний тех конгрессменов или сенаторов, которые поддерживали Трампа, хотят вывести из Dow Jones. То есть «выпиливание» из социальных сетей — это такое дело», — заключил эксперт.
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