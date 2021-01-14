Демократическая партия США решила дать последний решительный бой, однако это будет пиррова победа, считает эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили массовые беспорядки и ворвались в здание Капитолия. В результате столкновений с полицией погибли четверо протестующих и один полицейский.

Руслан Бизяев: Под президентом США Байденом заложено много бомб © Facebook, Руслан Бизяев

«Демократическая партия (в США у партий условная функция — за ними стоят определенные части элиты) решила дать последний решительный бой. Поэтому они идут, знаете, как большевики в 1917 году на штурм Зимнего — не останавливаясь и снося все на своем пути, надеясь, что союз вот этих элит и Big Tech-компаний может обеспечить им результат. Но это будет пиррова победа», — считает эксперт.

По его словам, избиратели Трампа никуда не исчезнут, а инаугурация Джо Байдена уже на следующий день превратит его в «хромую утку».

«Потому что когда тебя не признает половина собственных граждан, тебе будет очень трудно ими управлять. Как говорил Авраам Линкольн, "дом, разделенный пополам, не сможет выстоять в буре"», — заключил политолог.

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