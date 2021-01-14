В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили массовые беспорядки и ворвались в здание Капитолия. В результате столкновений с полицией погибли четверо протестующих и один полицейский.
Страницу действующего президента в Twitter навсегда заблокировали якобы за «подстрекательство к насилию».
«Демократическая партия (в США у партий условная функция — за ними стоят определенные части элиты) решила дать последний решительный бой. Поэтому они идут, знаете, как большевики в 1917 году на штурм Зимнего — не останавливаясь и снося все на своем пути, надеясь, что союз вот этих элит и Big Tech-компаний может обеспечить им результат. Но это будет пиррова победа», — считает эксперт.
По его словам, избиратели Трампа никуда не исчезнут, а инаугурация Джо Байдена уже на следующий день превратит его в «хромую утку».
«Потому что когда тебя не признает половина собственных граждан, тебе будет очень трудно ими управлять. Как говорил Авраам Линкольн, "дом, разделенный пополам, не сможет выстоять в буре"», — заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.