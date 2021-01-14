В скором времени США, власть в которых попала в руки представителей старой элиты, начнут отставать от тех стран, где уже поняли, куда движется мир. Об этом венгерский политолог Ласло Кемени сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

«Возвращаются Бурбоны, возвращаются те же люди, которые были до 2016 года. Возвращаются те же люди, и, соответственно, возвращаются те же мысли. Америка будет отставать от тех стран, где уже поняли, куда идет мир… Будет хаос», — заявил политолог.

Одним из проявлений этого противоречия он также назвал «изгнание» из соцсетей Трампа, который пока еще является президентом США и держит в руках ядерную кнопку.

Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.