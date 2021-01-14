По словам Кемени, сегодня в американской элите больше нет демократов и консерваторов — есть только старая элита и разобщенная масса людей. При этом на фоне параллельно идущей с этим постиндустриальной научно-технической революции в США классическое письменное голосование в лице этой старой элиты побеждает искусственный интеллект.
«Возвращаются Бурбоны, возвращаются те же люди, которые были до 2016 года. Возвращаются те же люди, и, соответственно, возвращаются те же мысли. Америка будет отставать от тех стран, где уже поняли, куда идет мир… Будет хаос», — заявил политолог.
Одним из проявлений этого противоречия он также назвал «изгнание» из соцсетей Трампа, который пока еще является президентом США и держит в руках ядерную кнопку.
Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.