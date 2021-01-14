От происходящих в США событий получает выгоду не просто избранный президент Джо Байден, но и стоящая за ним старая элита, противостоящая прогрессу. Об этом венгерский политолог Ласло Кемени сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки: они ворвались в здание Капитолия, в результате чего произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

«Сиюминутную выгоду [от этих событий] получает Байден. С одной стороны, это так. А с другой — надо видеть, кто стоит за Байденом и что, собственно, происходит», — отметил Кемени.

По его словам, сегодня в американской элите больше нет демократов и консерваторов — есть только старая элита и разобщенная масса людей, которые в случае сплочения также сформируют прочие элиты. А параллельно с этим идет постиндустриальная научно-техническая революция и применение на практике искусственного интеллекта.

«Но люди, которые должны были бы использовать искусственный интеллект, они могли ли развивать свой собственный интеллект?.. То, что мы видим, это как раз столкновение искусственного интеллекта с интеллектом старым. Сейчас почта, классическая почта — вот это письменное голосование — победила искусственный интеллект», — пояснил политолог.

Несмотря на события в Капитолии, Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестованы.

Впоследствии конгрессмены от Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.