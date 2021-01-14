Политический кризис в США должен подтолкнуть весь остальной мир к тому, чтобы он начал жить своим умом, а не по примеру Америки. Об этом венгерский политолог Ласло Кемени сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки: они ворвались в здание Капитолия, в результате чего произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

По мнению Кемени, на фоне этих событий людям следует подумать о том, что будет дальше происходить в мире. Он сослался на один из эфиров радио «Эхо Москвы», где гость заявил, что события в Капитолии раздвинули границы либеральных норм, которым по примеру Америки следует весь мир.

«Значит, если такие же события будут, например, в России после выборов, и в Кремль войдут так же, как вошли в Капитолий, — значит, это будет норма. Я считаю, что это ни в коем случае нельзя воспринимать как норму. И вообще процесс насаждения Америкой всему миру своих норм дальше не действует. Все нормальные страны должны жить своим умом, своей идеологией и, исходя из интересов своих народов, думать об этих нормах», — подчеркнул политолог.

Несмотря на события в Капитолии, победившего на выборах Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестованы.

Впоследствии конгрессмены от Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.