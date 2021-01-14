Нынешний политический кризис в США заставил мир взглянуть на эту страну по-новому, и прежнее отношение Вашингтон вернуть уже не сможет. Об этом венгерский политолог Ласло Кемени сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки: они ворвались в здание Капитолия, в результате чего произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

По мнению Кемени, эти события можно было предвидеть заранее, так как, по его словам, суть кризиса в том, что США, все еще желая быть императором всего человечества, больше не в состоянии решать свои собственные проблемы, и это противоречие по-прежнему не разрешено.

«Многие воспринимают происходящие там события, с одной стороны, так, как [избранный президент США Джо] Байден сам сказал, когда назвал происходящее мятежом и бунтом. А экс-президент [Джордж] Буш-младший заявил, что такие вещи происходят только в "банановых республиках"… Таким образом, надо признать, что мир теперь не будет по-прежнему относиться к американским делам», — сказал политолог.

Несмотря на события в Капитолии, Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестованы.

Впоследствии конгрессмены от Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.