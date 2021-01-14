Ранее конгрессмены от Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.
Мамонтов отметил, что в «растворе под названием Трамп было 50% интересного такого здравомыслия, американского, старинного».
«Трамп был президентом производства, грубо говоря. Если Америка и дальше планирует хоронить свою промышленность, если она не хочет возвращать свое производство из Китая и так далее <…>, если Америка производящая, генерирующая потеряла для них ценность, если они хотят жить, продолжая развивать только деньги-деньги-деньги, то пусть хоронят», — сказал он.
Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки: они ворвались в здание Капитолия, в результате чего произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.
В итоге победившего на выборах Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестованы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.