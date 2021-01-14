Республиканской партии США не грозит раскол, но ее представителям не суждено вернуться к власти в ближайшие 12 лет или даже больше, предположил в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов

По его мнению, для Республиканской партии не важно, будут ли ее в дальнейшем поддерживать трамписты, поскольку она системный игрок, «участник договорных матчей». Антон Розенвайн: Байден будет бояться BLM не меньше, чем сторонников Трампа, захвативших Капитолий © kp.ru

«Поэтому она будет существовать, но демократы устроили эту историю с делегитимизацией выборов и приводом к власти команды Байдена, потому что осознают, что в текущей ситуации на волне грандиозного экономического мирового кризиса четырехлетнего срока полномочий команды не хватит», — заявил политолог.

Асафов подчеркнул, что демократы решили закрепиться надолго и смогут сохранять власть не меньше 12 лет, в зависимости от экономических реалий США.

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