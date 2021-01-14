По его мнению, для Республиканской партии не важно, будут ли ее в дальнейшем поддерживать трамписты, поскольку она системный игрок, «участник договорных матчей».
«Поэтому она будет существовать, но демократы устроили эту историю с делегитимизацией выборов и приводом к власти команды Байдена, потому что осознают, что в текущей ситуации на волне грандиозного экономического мирового кризиса четырехлетнего срока полномочий команды не хватит», — заявил политолог.
Асафов подчеркнул, что демократы решили закрепиться надолго и смогут сохранять власть не меньше 12 лет, в зависимости от экономических реалий США.
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