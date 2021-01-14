По мнению, в частности, Андрея Илларионова и Владимира Можегова, акцию организовали провокаторы из стана демократов и их союзников. Первый сравнивает события с поджогом Рейхстага в 1933 году, второй упоминает о роли «сакральной жертвы» и обращает внимание, что требовавшие справедливости республиканцы оказались в роли обвиняемых, вынужденных оправдываться за попытку государственного переворота.
Однако Видеманн подчеркивает, что демонстрация «антидемократов» перед Капитолием анонсировалась самими трампистами как массовая акция протеста против нарушения права народа на свободные выборы, и полагает, что вряд ли имела место провокация.
«А вот то, что антитрамписты решили использовать это событие в своих интересах, сомнений не вызывает. История знает массу подобных случаев, когда вполне мирные демонстрации законопослушных граждан перерастали в мятежи, революции и гражданские войны», — заключил эксперт.
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