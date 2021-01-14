Ряд публицистов заявили, что штурм Капитолия был спланированной провокацией противников Дональда Трампа, однако эта акция анонсировалась самими трампистами и была мирным выражением протеста. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал писатель Владимир Видеманн

По мнению, в частности, Андрея Илларионова и Владимира Можегова, акцию организовали провокаторы из стана демократов и их союзников. Первый сравнивает события с поджогом Рейхстага в 1933 году, второй упоминает о роли «сакральной жертвы» и обращает внимание, что требовавшие справедливости республиканцы оказались в роли обвиняемых, вынужденных оправдываться за попытку государственного переворота.

Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton

«А вот то, что антитрамписты решили использовать это событие в своих интересах, сомнений не вызывает. История знает массу подобных случаев, когда вполне мирные демонстрации законопослушных граждан перерастали в мятежи, революции и гражданские войны», — заключил эксперт.

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