Действующий президент США Дональд Трамп был слишком яркой и уникальной фигурой для американского политикума, в частности для Республиканской партии, которая изначально не хотела его поддерживать. Об этом гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог объяснил, чем Трамп разочаровал своих сторонников © AP, Alex Brandon

По словам Мамонтова, у республиканцев в связи с этой историей будут репутационные потери, но небольшие.

«Они его (Трампа. — Ред.) сольют как своего лидера, а он их лидером по большому счету никогда и не был, и будут жить дальше… Республиканцы-то тоже не сильно любили Трампа своего… Они тоже гораздо менее красивые, гораздо менее яркие, гораздо менее клоунские. Трамп — это же такой большой, красивый, замечательный и очень своеобразный политический клоун, который в ушко мирной республиканской жизни никак не просовывался», — отметил эксперт.

Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки: они ворвались в здание Капитолия, в результате чего произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

В итоге победившего на выборах Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестованы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.