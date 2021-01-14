Команда избранного президента США Джо Байдена опасается столкновений во время инаугурационного марша, поэтому активно занимается зачисткой врагов президента. Об этом сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Зубец предположил, какой будет политика Байдена на Украине и в Белоруссии © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрею Деркачу».

По словам Погребинского, американская юридическая система «не полностью легитимного президента Байдена» будет зачищать всех его противников, чтобы не всплывала компрометирующая информация, например о коррупционных делах с его сыном или лично с самим Байденом.

«А момент понятный — перед инаугурацией. Они вообще там в панике, что там будет 20 января, может, опять миллион людей придет, и что с этим делать. Хочется обойтись без крови», — отметил политолог.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.