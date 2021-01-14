Минфин США внес в санкционный список семь граждан Украины и четыре информационных ресурса из-за «вмешательства в американские выборы». По версии ведомства, лица и организации, попавшие под санкции, являются частью якобы «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к Андрею Деркачу».
По словам Погребинского, американская юридическая система «не полностью легитимного президента Байдена» будет зачищать всех его противников, чтобы не всплывала компрометирующая информация, например о коррупционных делах с его сыном или лично с самим Байденом.
«А момент понятный — перед инаугурацией. Они вообще там в панике, что там будет 20 января, может, опять миллион людей придет, и что с этим делать. Хочется обойтись без крови», — отметил политолог.
Инаугурация Байдена состоится 20 января.
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