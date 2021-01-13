Общественный деятель, этническая русинка Татьяна Поп в эфире программы "Вечер на Пятницкой" на канале Украине.ру рассказала о том, как сейчас живут русины на Украине и какие проблемы их беспокоят больше всего

Почти полтора миллиона русинов живут в США, Канаде, Австралии, Югославии, Словакии, Польши, Чехии, Румынии, Венгрии, они признаны самостоятельной национальностью во всех странах проживания, кроме Украины.

«Украина всегда болезненно реагировала на любое упоминание о существовании русинского этноса», — отмечал политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру.

Почти забыты в Польше и на Украине: рождественские традиции русинов-лемков © t-v.te.ua | t-v.te.ua | Перейти в фотобанк

Достаточно вспомнить аресты и приговор относительно лидера подкарпатских русинов отца Димитрия (Сидора), получившего три года тюрьмы за попытки защитить права своего народа.

На Украине также запрещены книги на русинском языке, пресса, детям запрещено учиться на русинском языке.