В профильном министерстве уже ожидают 1 млрд грн инвестиций от сделки.
Варвинское месторождение несколько некоторое время считалось проблемным. После того, как правительство отдало этот участок американцам, АО «Укргаздобыча» оспорило это решение в суде, однако в итоге проиграло.
Правительство приняло решение передать Ukrainian Energy право добывать углеводороды на участке в течение следующих 50 лет.
Одним из основателей Ukrainian Energy является американский бизнесмен Майкл Блейзер, который родился на Украине.
Блейзер входит в число сторонников Рика Перри, который с марта 2017 года по декабрь 2019 года был министром энергетики США.
Известно, что бизнесмен финансировал избирательные кампании Перри.
Последний в мае 2019 года передал президенту Украины Владимиру Зеленскому список лиц, которые могли бы консультировать власти республики по вопросам, касающимся энергетики. В числе специалистов, которых рекомендовал Перри, был Блейзер.