Депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федина заявила, что Facebook безосновательно блокировал ее аккаунт и аккаунт ее знакомой, предположив, что сотрудники соцсети «работают на Москву». Об этом она написала в Facebook 13 января

Обратившись к основателю соцсети Марку Цукербергу, Федина пожаловалась на блокировку страницы депутата Бориспольского районного совета Марии Мадзигон. Она заявила, что это может быть вызвано тем, что Мадзигон критикует политику нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Однако в соцсети ее посчитали ботом.

Чтобы доказать, что Мадзигон не бот, она выложила снимок в ее компании.

«Но что интересно, алгоритм фейсбука почему-то не видит проблем, когда, в частности мне, угрожают физической расправой, кроют ли матом, призывают ли к нарушению территориальной целостности Украины… Фейсбук без объяснений заблокировал меня в день смерти моего отца!!!» — написала Федина.

Федина обвинила российские спецслужбы в создании скандального поста о Зеленском под именем Зверобой © Скриншот эфира телеканала "Прямой"

Депутат посоветовала Цукербергу «тщательно проверить работников фейсбука на предмет их работы на Московскую федерацию».

Кроме того, соцсеть посчитала ботом аккаунт депутата из Тернополя Михаила Паламарчука, добавила Федина.



Ранее Федина заявляла, что посты с угрозами в адрес Зеленского писала в Telegram не ее подруга Маруся Зверобой, а якобы взломавшие ее российские спецслужбы.

Тогда Зверобой пригрозила, что семью Зеленского «подвесят за ноги», как это «сделали с царской семьей», и посоветовала им как можно быстрее «у…ывать в Израиль». Федина усмотрела в этом руку ФСБ и предположила, что объектами атак станут и ее страницы.

Кроме того, в 2019 году Федина вместе со Зверобой обсуждали вероятность физического устранения Зеленского, записывая при этом совместное видео. После этого Госбюро расследований Украины завело на них уголовное дело. В «Европейской солидарности» заявили, что это преследование за взгляды.

В мае 2020 года Печерский суд Киева продлил Федине в качестве меры пресечения личное обязательство.