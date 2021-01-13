«Добрый день, меня зовут Соня, но все зовут Ньоня. Мне 3 года, я отдыхаю на Тисе. Кто нашел — присылайте подарки по следующему адресу. Я буду ждать ответа и подарков», — написано в послании детским почерком.
Нашли письмо граждане Венгрии и стали собирать для девочки запрошенные ею подарки и сладости. О нахождении весточки особой значимости сообщили почетному консулу Венгрии во Львове. От нее адресант и узнала, что ее почта получена.
Оказалось, что Софии уже 18 лет, она уроженка Львова, сейчас учится в Польше на маркетолога. Девушка призналась, что о письме вспомнила с трудом, его, с ее слов, писали старшие сестры, когда семья была на отдыхе на реке Тисе. Бутылку с запиской бросили в речку и больше о ней не вспоминали.
Читайте также: Украинка ростом 132 сантиметра родила ребенка.