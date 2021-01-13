Украинка София 15 лет назад, еще будучи маленькой девочкой, вместе с сестрами бросила в реку Тису в Закарпатье бутылку с запиской. В письме малышка попросила прислать ей подарки по указанному адресу. Об удивительной истории сообщила Politeka 13 января

«Добрый день, меня зовут Соня, но все зовут Ньоня. Мне 3 года, я отдыхаю на Тисе. Кто нашел — присылайте подарки по следующему адресу. Я буду ждать ответа и подарков», — написано в послании детским почерком.

Генетическая память. Размышления под староновогодней елкой © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Оказалось, что Софии уже 18 лет, она уроженка Львова, сейчас учится в Польше на маркетолога. Девушка призналась, что о письме вспомнила с трудом, его, с ее слов, писали старшие сестры, когда семья была на отдыхе на реке Тисе. Бутылку с запиской бросили в речку и больше о ней не вспоминали.

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