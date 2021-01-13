Украинский боксер, экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко анонсировал свое возвращение на ринг в 2021 году. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram 13 января

«Я за себя постою, не оставляю места для сомнений. 2021 год, я не могу дождаться», — написал спортсмен.

«Пожалуйста, мы не хотим видеть твои оправдания, хотим видеть камбэк с мастер-классом», «Братан, давай, ломай их. Лопес со своими дешевыми понтами достал уже», «Вперед, Лома», «Ты все еще лучший. Возвращайся и рули легким весом», — поддержали его поклонники в сети.

Вернуться на ринг украинец может в апреле или мае. Правда, в его силы верят на Украине не все. Так, поражению Ломаченко в прошлом году порадовался мэр Львова Андрей Садовый. Причиной такой оценки стало высказывание спортсмена, что он не питает ненависти к россиянам. Параллельно с этим, по той же причине, имя боксера попало в печально известную базу «Миротворец».

«ГрЫцак значит Бандера с*ка»: украинский боксер жестко ответил националисту © Иван Редкач/Инстаграм Василий Ломаченко потерпел самое громкое поражение в своей карьере. Поединок между ним и американцем Теофимо Лопесом стал апсетом. В боксе так называют итог боя, когда фаворит уступает заведомо более слабому сопернику.

Итогом для 32-летнего украинца стала потеря трех чемпионских поясов, а вместе с ними и титула чемпиона мира.

Ранее издание Украина.ру сообщало: Поражение украинца Ломаченко признано одним из самых непредсказуемых.